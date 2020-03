"Wir spielen eine sensationelle Rückrunde, haben in allen drei Wettbewerben die Chance, dieses Jahr sehr erfolgreich zu sein. Das Triple, was immer ein Thema ist, scheint im Machbaren zu sein. Doch darauf kommt es aktuell nicht an, sondern darauf, uns gemeinsam der sozialen Verantwortung zu stellen." Punkt für Flick.

Der Coach habe "persönlich keine Angst", wie er an der Säbener Straße anmerkte. "Ich bin 55, gehöre noch nicht ganz zur Risikogruppe und habe speziell für meine Frau und mich keine Bedenken. Aber jeder hat in der Familie einige, die einem am Herzen liegen, die auch zur Risikogruppe gehören."

Coronavirus: Junioren-Trainingsbetrieb beim FC Bayern ausgesetzt

Nächster Punkt. Wie geht es bei den Bayern nun weiter? Schließlich sind nach der Absage für die Union-Partie auch die Heimspiele gegen Chelsea in der Champions League (18. März) und in der Liga gegen Frankfurt (22. März) auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. "Was dann kommt? Mal schauen", sagte Flick, „wir werden uns Gedanken machen. Wir müssen aber gucken, dass wir die Mannschaft fit halten."

Wie lange auch immer. Für welche Spiele in der Zukunft auch immer. Auch am Bayern-Campus reagiert man auf die Ausbreitung des Coronavirus: Der Trainingsbetrieb der Junioren/-innen von der U9 bis zur U19 ist für eine Woche ausgesetzt.

Und Abwehr-Ass und Weltmeister Jérôme Boateng meinte: "Wir alle lieben dieses Spiel, aber am Ende gibt es weit wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Es ist die richtige Entscheidung, jetzt zu stoppen und alles zu tun, um das Virus zu stoppen."

