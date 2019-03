München - Oliver Kahn gilt als der designierte Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern. Dies ist spätestens nach dem Auftritt von Uli Hoeneß im "Doppelpass" bei "Sport1" ein offnes Geheimnis. "Wir sind in Gesprächen. Ich glaube, er könnte sich das vorstellen", so die Worte des Bayern-Präsidenten in der Talkrunde.