Im Sommer sollen dann Leroy Sané und Kai Havertz nach München wechseln. Wie wichtig wären diese Transfers?

Bayern muss sich um beide Spieler bemühen. Der Klub will mal wieder die Champions League gewinnen und 2022 findet das Finale in München statt. Havertz und Sané sind zwei Spieler, die zu den größten Talenten Deutschlands gehören. Sie sind für die Zukunft der Nationalmannschaft wichtig – und damit auch für die Zukunft des FC Bayern interessant. Da kann ich mich an Uli Hoeneß erinnern, der vor einigen Jahren gesagt hat, dass die jungen Nationalspieler am besten bei Bayern spielen sollten. Und Havertz und Sané sind zwei Jungstars, die das Niveau der Mannschaft enorm erhöhen würden.

Didi Hamann hat darauf hingewiesen, dass Sané unter Pep Guardiola Probleme hatte.

Entscheidend ist das, was er auf dem Platz bringt. Auch wenn Sané mit Guardiola nicht gut zurechtgekommen ist, hat er trotzdem gute Leistungen gezeigt. Und außerdem kann Hansi Flick mit allen Spielern umgehen – mit Problemfällen, mit Weltstars, mit jungen Spielern und Spielern, die vielleicht etwas sensibler sind. Er findet immer die richtige Ansprache. Deshalb frage ich mich, warum man überhaupt über Hansi diskutieren sollte. Er ist der richtige Bayern-Trainer. Es geht ja nicht nur um das reine Ergebnis, sondern auch darum, den Klub und die Mannschaft souverän zu führen. Das schafft Hansi – genauso wie Jupp Heynckes. Die Führungsspieler wie Thomas Müller, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thiago sind zufrieden, Philippe Coutinho meckert zumindest nicht öffentlich. Das spricht alles für den Trainer.

Lesen Sie hier: Vor dem Spiel gegen Chelsea - Was für den FC Bayern spricht