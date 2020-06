Müller: "Man gewöhnt sich nicht gern dran"

Der erste Geistermeister der Geschichte der Bundesliga feiert nach dem 4:0 beim VfL Wolfsburg den 30. Vereinstitel und den achten Triumph in Serie ganz unter sich – ohne Familien und Freunde, die sonst für tausend Fotos und Selfies das Schnipsel-übersäte und Weißbier-getränkte Grün bevölkern. "Wir wussten ja, was auf uns zukommt. Man gewöhnt sich nicht gerne dran", sagte Thomas Müller. So kurz (nur 18 Minuten), so trocken, so merkwürdig hat noch nie ein Meister feiern müssen.