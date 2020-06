Sie leben in Tyler Perrys Haus Harry und Meghan: Ihre Bodyguards kosten 7.800 Euro am Tag

Wie viel kostet die Sicherheit von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38, "Suits")? Seitdem das Paar Großbritannien verlassen hat, gibt es immer wieder neue Spekulationen. Die britische Tageszeitung "The Times" berichtet nun, dass der Enkel von Queen Elizabeth II. (94) und seine Familie von der privaten Sicherheitsfirma Gavin de Becker and Associates beschützt werden. Laut dem Bericht zahlen Klienten des Unternehmens bis zu umgerechnet etwas mehr als 7.800 Euro am Tag für ihre Sicherheit.