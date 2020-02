FC Bayern: Serge Gnabry drängt in die Startelf

Zu Rückrundenbeginn hätte das dem Coach wohl noch viel mehr Kopfzerbrechen bereitet als jetzt. Denn in den drei ersten Pflichtspielen des Jahres bildete Perisic, 31, noch gemeinsam mit Thomas Müller als letzte Notlösung Flicks Flügelzange. Und genau wie Müller wusste Perisic in dieser Rolle durchaus zu gefallen, war an drei Treffern direkt beteiligt (ein Tor, zwei Vorlagen). Nun also die Zwangspause. Eine schöpferische Auszeit hätte er am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD, Sky und im AZ-Liveticker) im Pokal gegen Hoffenheim aber wohl ohnehin bekommen. Denn Serge Gnabry drängt wieder in die Mannschaft. Nach zuletzt drei Kurzeinsätzen ist das Spiel gegen seinen Ex-Klub geradezu prädestiniert für seine Rückkehr in die Startelf.