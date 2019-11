Vertrag beim FC Bayern bis 2021

Da geht also noch was nach oben für Müller – wenn er denn weiter für Bayern spielt. Sein Vertrag läuft bis 2021. Doch nachdem es zuletzt schon Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied gab – Inter Mailand und Manchester United sind an einer Verpflichtung interessiert –, befeuert nun Schweinsteiger, ein anderer 500er, diese Diskussion. "Eine Luftveränderung kann zum Ende der Karriere hin guttun – bei mir war das jedenfalls so“, sagte Schweinsteiger der "Bild am Sonntag“.