Wagner-Verkauf: Eine Win-Win-Situation?

Dass Mittelstürmer Sandro Wagner, zuletzt in der Gunst von Trainer Niko Kovac als Lewandowski-Ersatz gesunken, gehen durfte, stellt noch das geringste Risiko dar. Den China-Deal hat Wagners Berater Roman Rummenigge, der Sohn von Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz, abgewickelt. Und so ergibt sich am Ende des Tages eine Win-Win-Situation für alle: Bayern ist einen frustrierten Ersatzspieler los, kassiert für den Ü-30-Angreifer noch unverhoffte fünf Millionen Euro Ablöse. Wagner wiederum kassiert in China ein fürstliches Honorar und kann seinem Job nachgehen. Tore gegen den Abstieg. Den von Tianjin Teda.