"Niklas gilt im Haus als großes Abwehrtalent. Dies hat er als jüngerer A-Jugend-Jahrgang schon in der letzten Spielzeit stetig im Training der Profimannschaft bewiesen und wir sind somit froh, dass wir ihn weiter an 1860 binden konnten", erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel und ließ durchblicken, dass dem erst 18-jährigen Junglöwen bald die ersten Einsatzzeiten winken: "Wir haben volles Vertrauen, dass Niklas in der kommenden Saison den nächsten Schritt in den Profifußball mit uns gehen wird."