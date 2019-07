JÉROME BOATENG – NOTE 3: Eine Partie fürs Schaufenster? Der Weltmeister von 2014 durfte in seiner zweitliebsten Heimat USA von Beginn an in der Innenverteidigung ran. Noch hat Boateng keinen neuen Verein, dabei hatte ihm Präsident Uli Hoeneß eine Luftveränderung nahegelegt. Ordentliche Partie.