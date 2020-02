Wie schaut die Viererkette beim FC Bayern aus?

In Köln stehen Flick auch Joshua Kimmich (nach Erkältung) sowie David Alaba zur Verfügung, der am Freitag wegen muskulärer Probleme aussetzte. Doch wie stellt der Coach seine Viererkette auf? Mit drei Linksfüßern? Mit Linksverteidiger Alphonso Davies, mit Alaba rechts im Zentrum der Abwehr und Lucas Hernández anstelle von Jérôme Boateng links im Zentrum? So wie in den letzten 25 Minuten gegen Leipzig?