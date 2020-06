Flick bringt Cuisance und Singh von Beginn an

So durfte Mickael Cuisance, der sich nach längeren Startschwierigkeiten beim Rekordmeister seit der Corona-Pause deutlich verbessert zeigt, zum zweiten Mal von Beginn an ran. Der junge Franzose startete in der offensive Dreierreihe und zeigte sich sehr engagiert. Seine beste Szene hatte er in der 37. Spielminute, als er trotz Foulspiels auf den Beinen blieb und so den Konter zum 3:1 einleitete.