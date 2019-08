Uli Hoeneß: Kaderplanung ist abgeschlossen

War's das also auf dem Transfermarkt für die Bayern? Bayern-Präsident Uli Hoeneß erklärte am Samstag bei "Sky", dass der Münchner Kader "so komplett" und "so gut aufgestellt" sei, "wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten Anfang Juli einen zu kleinen Kader. Den haben wir jetzt durch drei Transfers in den letzten Tagen und Wochen aufgefüllt – und ich meine auch mit Qualität aufgefüllt." Jetzt könne Trainer Kovac "in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sieht man weiter", so Hoeneß.