München klar vorn FC Barcelona - FC Bayern: Die Schlüsselduelle im Check

Leon Goretzka, Thiago und Thomas Müller vs. Sergio Busquets, Frenkie de Jong und Arturo Vidal

Es ist noch nicht klar, mit welcher Formation im Mittelfeld Barca agieren wird. Es ist aber davon auszugehen, dass die drei oben Genannten zumindest im Laufe des Spiels zum Einsatz kommen. Vidal kennen gerade Thiago und Müller noch aus gemeinsamen Bayern-Zeiten. Beim Krieger ist der Name Programm: Er hat vielleicht nicht die technischen Fähigkeiten seiner Nebenmänner, wird den Bayern aber mit seiner physischen Spielweise das Leben schwer machen. Sergio Busquets galt jahrelang als bester Sechser der Welt, Frenkie de Jong wird zugetraut, auf lange Sicht sein Nachfolger zu werden.

Allerdings hat Busquets' Brillanz gerade auch in der Defensivarbeit nachgelassen. Er gewinnt 59 Prozent seiner Zweikämpfe, Thiago 61 Prozent. Wenn das Spiel schneller wird, bekommt der 32 Jahre alte Busquets Probleme. De Jong ließ seine technischen Fähigkeiten in seiner Debütsaison in Barcelona immer wieder aufblitzen, doch ihm fehlt es an Konstanz.

Auf Bayern-Seite erlebt Thomas Müller dagegen einen weiteren Frühling und hat gerade einen neuen Vorlagenrekord in der Bundesliga aufgestellt. Thiago und Goretzka haben zwar noch nicht so oft auf der Doppelsechs zusammen gespielt, individuell präsentierten sich beide in dieser Saison aber in Topform. Vorteil Bayern

Joshua Kimmich gegen Antoine Griezmann und Jordi Alba

Joshua Kimmich muss wahrscheinlich auch gegen die Katalanen als Rechtsverteidiger aushelfen. Dass er auch aus dieser Position dem Bayern-Spiel seinen Stempel aufdrücken kann, hat er oft genug bewiesen. Defensiv wird er es mit Barcas 120-Millionen-Stürmer Griezmann zu tun bekommen, bei seinen offensiven Vorstößen wird er Welt-und Europameister Jordi Alba fordern.

Allerdings konnte Griezmann seine Ablsösesumme bisher nicht rechtfertigen. Der Franzose, der zu seiner Zeit bei Atlético Madrid als einer der besten Offensivspieler Europas galt, kommt in 47 Einsätzen nur auf 19 Torbeteiligungen und droht zum nächsten Transfer-Flop der Katalanen zu werden.

Alaba ist gerade offensiv im Zusammenspiel mit Lionel Messi brandgefährlich, hier muss Kimmich aufpassen. Defensiv offenbarte Alba in dieser Saison aber teils eklatante Schwächen, diese kann der Bayern-Star nutzen. Würden die drei jeweils in ihrer Bestform aufeinandertreffen, würde der Punkt nach Spanien gehen. Aber Konjunktive zählen am Freitag nicht. Vorteil: Bayern

Hansi Flick vs. Quique Setién

Gegen jeden anderen Trainerkollegen unter den letzten Acht hätte Hansi Flick zumindest in puncto Erfahrung das Nachsehen, schließlich hat der Bayern-Trainer nur fünf Champions-League-Spiele als Cheftrainer betreut. Doch Quique Setién stand sogar noch seltener in der Königsklasse an der Seitenlinie, nämlich zweimal gegen den SSC Neapel.

Setién ist zwar schon lange im Geschäft, vor Barca hat er allerdings hauptsächlich Mittelklasse-Mannschaften trainiert - und die Nationalmannschaft von Äquatorialguinea. Flick ist als Cheftrainer im Vereinsfußball zwar auch noch relativ unerfahren, im Gegensatz zu seinem Gegenüber hat er es aber geschafft, eine klare Spielidee zu etablieren und sitzt in München fest im Sattel.

Setién mag ebenfalls eine klare Spielidee im Kopf haben, bisher haben seine Spieler sie aber nicht umgesetzt. Barcas Spiel wirkt häufig planlos und setzt zu sehr auf geniale Messi-Momente. Von Spaniens Presse wird Setién bereits angezählt. In 24 Spielen holte der Spanier im Schnitt 2,17 Punkte pro Spiel, Flick liegt bei einem Schnitt von 2,76. Klare Angelegenheit. Vorteil Bayern

