FC Bayern: Das Interesse an Timo Werner ist abgekühlt

Sané, Gnabry, Werner – dieses Speed-Trio, das zuletzt beim 3:2-Erfolg der umgebrochenen Nationalelf im März in Amsterdam gegen die Niederlande brillierte, sähen die Bayern-Macher in den kommenden Jahren gerne in München. Gnabry hat sich in seiner ersten Saison an der Säbener Straße hervorragend entwickelt und ist aus dem Schatten der scheidenden Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben getreten. Mit seiner Flexibilität, seinem immensen Antritt und seiner Abschlussstärke erreichte Gnabry zehn Treffer in 30 Bundesligaspielen für die Bayern.