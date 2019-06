Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge übermittelte via "Sport Bild" nach Venlo: "Wir haben kein Angebot für Leroy Sané abgegeben. So weit ist es noch lange nicht." Sané hat beim Club von Trainer Pep Guardiola noch einen Vertrag bis 2021. Mitspieler Ilkay Gündogan glaubt nicht an einen Wechsel von Sané: "Ich habe mich ein bisschen mit Leroy unterhalten. Er hat mir nicht den Anschein gemacht, dass er unbedingt weg will", berichtete der City-Kollege am Mittwochabend nach dem öffentlichen Training in Aachen.