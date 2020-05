ALPHONSO DAVIES - NOTE 2: Der 19-Jährige mit einem kleinen Jubiläum: Zum 25. Mal (!) hintereinander in der Startelf. Dazu passend sein Tor zum 4:2 (61.) als er den Ball locker und souverän einschob. Das Tempo des Linksverteidigers ist auch ohne das sonst begleitende Raunen der Fans ein Genuss. Stark auch seine Szene vor dem 2:0 von Müller, das der Kanadier perfekt vorbereitete.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Der Sechser diesmal ohne Nebenmann Thiago. Baute das Spiel von hinten heraus auf. Lieferte sich nach einem Zweikampf ein kurzes Wortgefecht mit Gacinovic. Kombinierte oft gut mit Pavard.

LEON GORETZKA - NOTE 2: Ansprechende Leistung in Berlin, diesmal in defensiverer Rolle, weil Thiago verletzt fehlte. Aber von wegen defensiv! Mit genau dem richtigen Laufweg und einem satten Abschluss aus dem Rückraum unter die Latte zum 1:0 (17.). Bot sich ständig an, forderte die Bälle.

Müller: Vorlage, Tor - Bestnote!

THOMAS MÜLLER - NOTE 1: Der Vorlagen-König der Liga (es war seine 17.) lieferte mal wieder ab. Gut im Spiel, immer auf Ballhöhe, super agil. Mit seinem Spurt über die linke Seite schuf er Raum und passte dann punktgenau auf Goretzka – das 1:0. Erhöhte dann höchstselbst auf 2:0 per Linksschuss nach Davies-Vorlage. Leitete auch noch das 3:0 mit ein.

KINGSLEY COMAN - NOTE 2: Bei Union lediglich eingewechselt, gegen Frankfurt als Rechtsaußen aufgeboten. Zunächst noch etwas zögerlich und zurückhaltend in den Eins-gegen-Eins-Duellen. Steigerte sich jedoch enorm und belohnte sich mit der präzisen Flanke zu Lewandowskis 3:0.

IVAN PERISIC - NOTE 2: Erster Startelf-Einsatz des Kroaten nach seinem Fußbruch Anfang Februar, weil Gnabry auf der Bank saß. Kam über seine bevorzugte linke Seite, überzeugte mit Übersicht und Spielwitz. Harmonierte gut mit Davies. Versuchte es auch einige Male aus der Distanz. Nach 64 guten Minuten ausgewechselt.

Lewandowski trifft zum 27. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison

ROBERT LEWANDOWSKI - NOTE 2: Der Top-Torjäger ließ es krachen: nach elf Minuten mit links an die Latte und nach nur 45 Sekunden zu Beginn der zweiten Halbzeit so richtig. Nach Flanke von Coman per Kopf – schon sein 27 Treffer in nun 25 Ligaspielen, der Gerd-Müller-Rekord von 40 Ligatoren aus der Saison 1971/72 wankt.

SERGE GNABRY - NOTE 3: Musste wegen leichter muskulärer Probleme zuletzt mit dem Training aussetzen, saß daher zunächst auf der Bank und kam erst in der 64. Minute für Perisic. Übernahm dessen linke Seite. Gnabrys kraftvoller Antritt provozierte Hintereggers Eigentor zum 5:2.

LUCAS HERNÁNDEZ - NOTE 3: Der französische Weltmeister, bei Union am Sonntag lediglich Zuschauer, kam zu seinem ersten Einsatz nach der Corona-Pause. Wurde in der 73. Minute für Boateng eingewechselt, ersetzte den 2014er-Weltmeister positionsgetreu. Klärte einmal resolut gegen Frankfurts Dost, gute Balleroberung.

MICKAEL CUISANCE - OHNE NOTE: Wie in Berlin der nächste Kurzeinsatz für den Ex-Gladbacher, der in der 85. Minute für Kimmich kam und in der zentralen defensiven Rolle ein paar Minuten Geisterspiel-Luft schnuppern durfte.

JOSHUA ZIRKZEE - OHNE NOTE: Der Teenager aus Holland, in dieser Saison bereits mit drei Bundesliga-Toren, kam ab der 85. Minute zu einem weiteren Kurzeinsatz, der Mittelstürmer blieb diesmal jedoch ohne Tor.

