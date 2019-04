Kovacs größter Sieg: Der Trainer, der seine Mannschaft in den letzten beiden Wochen scharf kritisiert hatte, die Spieler angesichts des ausgebliebenen Lerneffekts mit Kindern verglichen hatte, gewann sein erstes großes Spiel seit er im Juli 2018 übernahm. Eines muss man Kovac lassen: Zäh und widerstandsfähig ist er. Doch eine Jobgarantie über die Saison hinaus verweigerte ihm Rummenigge am Tag danach. Kovac bleibt unter Druck und wirkt angespannter denn je.

Javi Martínez bringt Stabilität

Hoeneß’ Motivationskniff: Der Präsident hatte den Druck ganz bewusst erhöht auf Mannschaft und Trainer Kovac. "Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will." Auftrag erfüllt. Hoeneß wurde noch deutlicher: "Am Samstag darf es keine Ausreden geben. Da muss gegen Dortmund geliefert werden, an eine Niederlage denke ich gar nicht. Wir müssen gewinnen, dazu gibt es für mich keine Alternative." So etwas setzt sich in den Köpfen fest. Hoeneß, einer, der alle Schlachten geschlagen hat, feierte die Tore auf der VIP-Tribüne als stünde die Meisterschaft schon fest.

Lewandowski und der Faktor M&M: Der Bayern-Torjäger traf doppelt, hat nun 201 Ligatore. Ein Garant. Die Hereinnahme von Javi Martínez als Sechser brachte die erhoffte Stabilität im Zentrum zurück, die baskische Kante erzielte das 3:0 – nie machte er mehr als die vier Pflichtspieltore in dieser Saison. Und dann der unverwüstliche Thomas Müller. Als Antreiber und Lückenreißer unverzichtbar. Mit Gruß an Jogi.

