Niko Kovac: Glückliches Händchen bei Thiagos Einwechslung

Kovac überraschte, als er in der 62. Minute den starken Serge Gnabry auswechselte – und nicht Ribéry. Für Gnabry kam der Spanier Thiago in die Partie, und wie Coman trug er maßgeblich dazu bei, dass Bayern den ersten Platz in der Gruppe verteidigte. Zunächst mit dem herausgeholten Elfmeter vor Robert Lewandowskis 2:2 (87.), dann mit dem Assist zu Comans Tor.

Die Luxus-Bank der Bayern. Ein Problem für Kovac? Der Coach kündigte an, weitgehend an seiner Stammelf festhalten zu wollen. Thiago könnte allerdings für Thomas Müller oder Leon Goretzka eine Chance bekommen, schon am Samstag gegen Hannover.

Das gilt auch für Mats Hummels, der nach dem intensiven Fight eine Option ist anstelle der aktuell gesetzten Jérôme Boateng und Niklas Süle – zumindest für ein Spiel. "Mats muss sich dem Mannschaftsgeist unterordnen", sagte Kovac.