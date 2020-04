Salihamidzic stand zuletzt viel in der Kritik

Zur Verteidigung der Münchner sei gesagt, dass sich Rummenigge am Sonntag sehr wohl zu den ungewohnt scharfen Verbalattacken Neuers, der sich echauffiert hatte, dass Details der Gespräche über die Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags an die Öffentlichkeit geraten sind ("Das kenne ich so beim FC Bayern nicht"), äußerte. Dies tat Rummenigge freilich ebenfalls via "Bild" und war dabei "optimistisch, dass wir am Ende eine für beide Seiten glückliche Lösung finden werden – und dass Manuel dann einen neuen Vertrag unterschreiben wird".