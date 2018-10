München - In München-Pasing lebt und kandidiert der Bürgermeister Josef Schmid (CSU). Gegen ihn traten bei der Landtagswahl 2018 durchaus prominente Münchner Politiker, wie Florian Ritter (SPD) und der Ex-Bürgermeister Hep Monatzeder (Grüne), an. Der Münchner Westen wählt traditionell schwarz - eine gute Ausgangsbasis also für den amtierenden Bürgermeister und Wiesnchef Schmid.