München - 30,3 Prozent der Gesamtstimmen sicherten sich die Grünen bei der Landtagswahl in Bayern. Die Partei mit ihren Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann kann sich in der bayerischen Landeshauptstadt gleich fünf der insgesamt neun Stimmkreise sichern. Die abgestürzte CSU kommt in München auf 25,2 Prozent der Gesamtstimmen.