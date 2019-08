Beim FC Liverpool entwickelte sich Coutinho zum Weltklasse-Spieler, in England spielte er oft auf dem linken Flügel. In 201 Partien für die "Reds" erzielte er 54 Tore und legte zusätzlich noch 45 Treffer auf. Oft erzielte er seine Tore in klassischer Arjen-Robben-Manier, nur eben von der anderen Seite: Von der linken Seite in die Mitte ziehen und dann mit rechts schießen.