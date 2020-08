Die Bayern haben trotz der fehlenden Spielpraxis vollstes Vertrauen in ihren Spielmacher, wie Kapitän Manuel Neuer betont. "Thiago hat sich operieren lassen am Ende der Saison, ist jetzt aber wieder voll da. Er ist ein wertvoller Spieler und kann der Motor in unserem System sein", erklärte der Keeper am Freitag. In seinen womöglich letzten Wochen im Bayern-Trikot kommt dem Spanier also offenbar noch eine tragende Rolle zu.