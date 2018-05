München - Bei knapp 40 Millionen Euro liegt bislang der Rekordtransfer beim FC Bayern, so viel gaben die Münchner im vergangenen Sommer für Corentin Tolisso aus. Um international weiter konkurrenzfährig zu bleiben, werden die Münchner zukünftig mehr Geld in die Hand nehmen müssen - so zumindest die Meinung von Karl-Heinz Rummenigge.