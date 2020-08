MANUEL NEUER, NOTE 3: Der Nationaltorhüter gewann das direkte Duell mit Marc-André ter Stegen, seinem Herausforderer im DFB-Team. In seinem 109. Einsatz in der Königsklasse (diese Saison jetzt acht Gegentore in neun Partien) bei Alabas Bogenlampen-Eigentor sowie bei Suarez' Treffer machtlos, ansonsten parierte er alle weiteren Barça-Versuche souverän.