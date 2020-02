Davies mit Golfcart abtransportiert

Der Kanadier klagte in der Einheit über Schmerzen am linken Sprunggelenk und wurde zusammen mit Teamarzt Dr. Jochen Hahne mit einem Golfcart in Richtung Kabine gefahren. Nach dem Training tauschte sich Hahne noch mit Bayern-Coach Hansi Flick über die Geschehnisse aus.