Hamann: "Coutinho ist ein großer Bonus für den FC Bayern"

Nicht so sehr dürfte dem Brasilianer Coutinho der Bankplatz gegen Chelsea geschmeckt haben. Als Ersatz für den angeschlagenen Kingsley Coman hatte einiges auf ihn hingedeutet, doch Flick entschied sich letztlich für Perisic. "Ivan hat rein körperlich aktuell mehr Dynamik, aber bei Philippe ist es definitiv so, dass er auf einem sehr guten Niveau ist. Er ist fußballerisch top, physisch auf dem besten Niveau in den letzten Monaten", erklärte der Coach: "Wir wollten heute so anfangen, wissen aber auch, wenn wir ihn bringen, dass er ein Spieler ist, der uns sehr viel Ballbesitz garantiert. Das wollten wir in der Hinterhand haben."