DFB-Torwartdebatte: Kimmich stellte sich gegen Hoeneß

Kimmich coacht seine Mitspieler, nervt sie mit Whats-App-Nachrichten, in denen er ihnen aufzeigt, was sie besser machen könnten. Diese Art führe noch heute ab und an zu "kleinen Turbulenzen", berichtete Süle, der Kimmich längst einen Freund nennt. Doch Kimmich eckt auch bei seinen Bossen an. Im März kritisierte er öffentlich die Art und Weise der Ausbootung der Rio-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng durch Bundestrainer Joachim Löw. Im Zuge der aktuellen Torwartdebatte stellte er sich gegen Klubpräsident Uli Hoeneß.