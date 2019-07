Offman: "In der CSU konnte ich das nicht mehr"

Anders als etwa Kollege Richard Quaas, der im Kreisverband München-Mitte ebenfalls seinen Platz räumen muss und am Montag betonte, er werde deshalb nicht aus der Partei austreten, reifte in Offman dann wohl die Entscheidung zu dem weit drastischeren Schritt. Auch, weil er viel Zuspruch aus der Bevölkerung erhalten habe, wie er sagt. Wildfremde Menschen hätte ihn angesprochen und appelliert, er möge seine Arbeit doch bitte fortsetzen. Ähnliches habe er in der jüdischen Gemeinde gehört und bei vielen anderen Anlässen seitdem. Er wolle "die Rolle, die ich in der Stadtgesellschaft ausfülle als Politiker, auch als jüdischer Politiker" irgendwie weitermachen. "In der CSU konnte ich das nicht mehr, das ist ausgeschlossen", so Offman.

Inhaltlich stehe er für eine offensive Sozialpolitik, der soziale Ausgleich in der Stadt sei ein primäres Ziel. So stehe er auch für mehr geförderten Wohnungsbau, was auch ein Grund für die Ablehnung in Bogenhausen gewesen sei. Dort rückt nun unter anderen die SEM-Gegnerin Daniela Vogt nach.

"Ich bin gegen Ankerzentren und für den Ausgleich der Religionen, gerade auch mit den islamischen Verbänden." Ein Hauptthema sei außerdem der Kampf gegen Rechtsradikale und die AfD. Offman ist bekannt dafür, bei Demonstrationen gegen rechts präsent zu sein. "Ich will weiter da hingehen und Gesicht zeigen. "Die sollen sehen, dass da ein jüdischer Stadtrat ist, der keine Angst vor ihnen hat." Wie wichtig das sei, zeige auch der Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU). "Auch ich stand auf so einer Liste", sagt Offman.

Endgültige Entscheidung fiel erst am Montag

Den letzten Schubs zur Entscheidung habe es tatsächlich erst am Montag gegeben, als die CSU beschloss, sich nicht am Vorstoß mehrerer Fraktionen zur Seenotrettung zu beteiligen. In der vergangenen Woche hatte sich die SPD Grünen und Linken angeschlossen und einen Antrag gestellt, die Stadt solle wie mehr als 70 andere deutsche Städte aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen. "Meine Großeltern waren auch Flüchtlinge. Es gab Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen, die abgewiesen wurden, wie kann ich da gegen Seenotrettung sein", sagte er.

„Man hat meine abweichende Meinung in der CSU immer toleriert“, so Offman. "Man hat mich in der CSU gewähren lassen, obwohl es klar war, dass es überhaupt nicht Parteilinie war." Dies sei nun aber nicht mehr gegangen, so Offman. Er habe immer mehr an Mehrheiten und Zustimmung verloren.

Platz auf der SPD-Liste ist nicht sicher

Einen Listenplatz für die Kommunalwahl hat Offman aber auch bei der SPD keineswegs sicher: Das Verfahren sei sehr anders als bei der CSU, erklärt Parteichefin Tausend. „Das ist bei uns eine Basisentscheidung, alle Stadtrats-Kandidaten durchlaufen dieses Verfahren. Wir können keine Zusagen machen.“

Wirklich entschieden würden diese Fragen ohnehin erst nach der Sommerpause. "Wir haben einen Bewerberschluss bis 31. August", so Reissl. Fünf Plätze auf der Liste können jedoch OB Dieter Reiter und der Parteivorstand besetzen. Es sei möglich, dass Offman einen davon bekomme, aber keineafalls gesetzt, denn es gebe viele Anwärter, so Tausend.

CSU reagiert mit Unverständnis

Seiner Ex-Partei hatte Offman seine Entscheidung am Montagmittag mitgeteilt, in einem Gespräch mit Fraktionschef Manuel Pretzl und Ludwig Spaenle. Pretzl ließ hinterher verlauten, Offman sei "in einem demokratischen Auswahlverfahren innerhalb seines Kreisverbandes nicht mehr als Kandidat für den nächsten Stadtrat aufgestellt worden." Dies sei keine Richtungsentscheidung gewesen, "sondern ein ganz normaler Vorgang innerhalb des zwangsläufigen Verjüngungsprozesses einer Partei."

Er respektiere die Entscheidung, sie stoße bei ihm aber auch auf Unverständnis. "Ich finde, dass man Parteien nicht wie ein Hemd wechseln sollte." Seiner Ansicht nach ging es bei dem Übertritt nicht um "inhaltliche Differenzen, "sondern um Marian Offmans ganz persönliche Perspektive für die Zeit nach dem März 2020".

Die SPD wird durch Offmans Schritt ganz nebenbei wieder stärkste Fraktion im Rathaus. Zumindest bis zur Wahl im März.

