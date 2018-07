Jetzt will sich der deutsche Nationalspieler also beim neuen Trainer Niko Kovac durchbeißen und beweisen. Und der Kroate scheint auch fest mit ihm zu planen. "Ich hatte schon in Frankfurt einen Boateng. Beides sind tolle Typen. So glücklich wie ich mit Prince in Frankfurt war, so glücklich werde ich mit Jérôme in München sein", sagte Kovac bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag. Sportchef Hasan Salihamidzic, der ebenfalls vor Ort war, wollte sich nicht zu möglichen Ein- oder Verkäufen äußern. (Hier geht's zum Porträt von Niko Kovac)