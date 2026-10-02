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180-Millionen-Hammer! FC Bayerns Olise sorgt für neuen Bundesliga-Rekord

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Auch einige Spieler des FC Bayern wurden neu bewertet. Die aktuellen Marktwerte der Münchner.
Christina Stelzl |
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Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Sampics/FC Bayern 24 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Michael Nibel 24 Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 24 Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 24 Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – unverändert
Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 24 Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – unverändert
Sacha Boey: 7 Mio. Euro – zuvor 10 Mio. Euro
IMAGO 24 Sacha Boey: 7 Mio. Euro – zuvor 10 Mio. Euro
Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Christian Schroedter 24 Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – unverändert
Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – unverändert
IMAGO 24 Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – unverändert
Dayot Upamecano: 75 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/DeFodi.de 24 Dayot Upamecano: 75 Mio. Euro – unverändert
Nathaniel Brown: 50 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 24 Nathaniel Brown: 50 Mio. Euro – unverändert
Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/DeFodi 24 Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
Alphonso Davies: 45 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 24 Alphonso Davies: 45 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
Joshua Kimmich: 35 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 24 Joshua Kimmich: 35 Mio. Euro – unverändert
Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/DeFodi.de 24 Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
Aleksandar Pavlovic: 90 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 24 Aleksandar Pavlovic: 90 Mio. Euro – unverändert
Bara Ndiaye: 8 Mio. Euro – zuvor 4 Mio. Euro
IMAGO 24 Bara Ndiaye: 8 Mio. Euro – zuvor 4 Mio. Euro
Lennart Karl: 60 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Moritz Mueller 24 Lennart Karl: 60 Mio. Euro – unverändert
Tom Bischof: 45 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. 24 Tom Bischof: 45 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
Jamal Musiala: 80 Mio. Euro – zuvor 100 Mio. Euro
IMAGO/Laci Perenyi 24 Jamal Musiala: 80 Mio. Euro – zuvor 100 Mio. Euro
Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 24 Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – unverändert
Michael Olise: 180 Mio. Euro – zuvor 170 Mio. Euro
IMAGO/Laci Perenyi 24 Michael Olise: 180 Mio. Euro – zuvor 170 Mio. Euro
Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Laci Perenyi 24 Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
Ismael Saibari: 55 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 24 Ismael Saibari: 55 Mio. Euro – unverändert
Harry Kane: 60 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Maximilian Koch 24 Harry Kane: 60 Mio. Euro – unverändert

Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis upgedatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte einiger Bayern-Stars angepasst. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert abermals um zehn Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 180 Millionen Euro beträgt. Damit ist der Franzose hinter Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte auf 220 Millionen Euro taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro, der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Youngster steigert Marktwert um 100 Prozent

Zudem dürfen sich auch Alphonso Davies und Tom Bischof freuen, deren Marktwerte jeweils von 40 auf 45 Millionen Euro angehoben wurden.

Den verhältnismäßig größten Sprung machte allerdings Bara Sapoko Ndiaye. Sein Marktwert wurde von vier Millionen Euro auf acht Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von bemerkenswerten 100 Prozent entspricht!

Musiala fällt im internen Bayern-Ranking zurück

Doch auch bei den Bayern gibt es nach dem Saisonstart prominente Marktwert-Verlierer. Betroffen ist insbesondere Jamal Musiala, der in der Vorbereitung mit neurologischen Problemen zu kämpfen hatte. Der deutsche Nationalspieler muss einen Verlust von 20 Millionen Euro hinnehmen.

Sein neuer Wert liegt nun bei 80 Millionen Euro, damit ist der 23-Jährige nur noch der drittwertvollste Spieler des FC Bayern. Neben Olise rangiert im internen FCB-Ranking nun auch Aleksandar Pavlović vor Musiala, dessen Wert von 90 Millionen Euro unberührt blieb. Auch der Wert von Dauerreservist Sacha Boey wurde von zehn Millionen Euro auf sieben Millionen Euro herunter korrigiert. 

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 15 Millionen Euro
Sacha Boey 7 Millionen Euro
Dayot Upamecano 75 Millionen Euro
Jonathan Tah 28 Millionen Euro
Min-jae Kim 20 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Nathaniel Brown 50 Millionen Euro
Alphonso Davies 45 Millionen Euro
Josip Stanisic 40 Millionen Euro
Joshua Kimmich 35 Millionen Euro
Aleksandar Pavlović 90 Millionen Euro
Bara Ndiaye 8 Millionen Euro
Tom Bischof 45 Millionen Euro
Konrad Laimer 32 Millionen Euro
Jamal Musiala 80 Millionen Euro
Lennart Karl 60 Millionen Euro
Michael Olise 180 Millionen Euro
Serge Gnabry 18 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Ismael Saibari 55 Millionen Euro
Harry Kane 60 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

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52 Kommentare
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  • Der King am 27.05.2026 13:23 Uhr / Bewertung:

    Sollte er seine Form nicht zeitnah wiedererlangen, ist eine Trennung unumgänglich. Dies wäre bedauerlich für den FC Bayern, da sein Vertrag bis 2030 verlängert wurde. Es ist absehbar, dass er aufgrund der stärker werdenden Konkurrenz vermehrt auf der Bank Platz nehmen wird. Ein Durchspielen über 90 Minuten ist kaum noch vorstellbar, und Auswechslungen während des Spiels sind zu erwarten. Wenn er am Ball ist, mangelt es an seinen gewohnten Fähigkeiten, seinen Toren und seinem Selbstvertrauen. Der aktuelle Leistungsstand ist weit von dem entfernt, was erwartet wird.

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  • BingoMuc am 10.10.2024 06:39 Uhr / Bewertung:

    Kane aktuell sicher kleiner als 100 mio

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  • Play Fair am 11.10.2024 17:21 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    :-)

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