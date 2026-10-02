180-Millionen-Hammer! FC Bayerns Olise sorgt für neuen Bundesliga-Rekord
Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis upgedatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.
Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte einiger Bayern-Stars angepasst. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert abermals um zehn Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 180 Millionen Euro beträgt. Damit ist der Franzose hinter Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte auf 220 Millionen Euro taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro, der viertwertvollste Spieler der Welt.
Bayern-Youngster steigert Marktwert um 100 Prozent
Zudem dürfen sich auch Alphonso Davies und Tom Bischof freuen, deren Marktwerte jeweils von 40 auf 45 Millionen Euro angehoben wurden.
Den verhältnismäßig größten Sprung machte allerdings Bara Sapoko Ndiaye. Sein Marktwert wurde von vier Millionen Euro auf acht Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von bemerkenswerten 100 Prozent entspricht!
Musiala fällt im internen Bayern-Ranking zurück
Doch auch bei den Bayern gibt es nach dem Saisonstart prominente Marktwert-Verlierer. Betroffen ist insbesondere Jamal Musiala, der in der Vorbereitung mit neurologischen Problemen zu kämpfen hatte. Der deutsche Nationalspieler muss einen Verlust von 20 Millionen Euro hinnehmen.
Sein neuer Wert liegt nun bei 80 Millionen Euro, damit ist der 23-Jährige nur noch der drittwertvollste Spieler des FC Bayern. Neben Olise rangiert im internen FCB-Ranking nun auch Aleksandar Pavlović vor Musiala, dessen Wert von 90 Millionen Euro unberührt blieb. Auch der Wert von Dauerreservist Sacha Boey wurde von zehn Millionen Euro auf sieben Millionen Euro herunter korrigiert.
Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick
|Manuel Neuer
|4 Millionen Euro
|Sven Ulreich
|500.000 Euro
|Jonas Urbig
|15 Millionen Euro
|Sacha Boey
|7 Millionen Euro
|Dayot Upamecano
|75 Millionen Euro
|Jonathan Tah
|28 Millionen Euro
|Min-jae Kim
|20 Millionen Euro
|Hiroki Ito
|18 Millionen Euro
|Nathaniel Brown
|50 Millionen Euro
|Alphonso Davies
|45 Millionen Euro
|Josip Stanisic
|40 Millionen Euro
|Joshua Kimmich
|35 Millionen Euro
|Aleksandar Pavlović
|90 Millionen Euro
|Bara Ndiaye
|8 Millionen Euro
|Tom Bischof
|45 Millionen Euro
|Konrad Laimer
|32 Millionen Euro
|Jamal Musiala
|80 Millionen Euro
|Lennart Karl
|60 Millionen Euro
|Michael Olise
|180 Millionen Euro
|Serge Gnabry
|18 Millionen Euro
|Luis Díaz
|70 Millionen Euro
|Ismael Saibari
|55 Millionen Euro
|Harry Kane
|60 Millionen Euro
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.
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