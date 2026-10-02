Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Auch einige Spieler des FC Bayern wurden neu bewertet. Die aktuellen Marktwerte der Münchner.

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Sampics/FC Bayern 24 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Das Portal " " hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis upgedatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte einiger Bayern-Stars angepasst. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert abermals um zehn Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und nun satte 180 Millionen Euro beträgt. Damit ist der Franzose hinter Lamine Yamal (FC Barcelona) und Erling Haaland (Manchester City), deren Marktwerte auf 220 Millionen Euro taxiert werden, sowie Kylian Mbappé (Real Madrid) mit 200 Millionen Euro, der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Youngster steigert Marktwert um 100 Prozent

Zudem dürfen sich auch Alphonso Davies und Tom Bischof freuen, deren Marktwerte jeweils von 40 auf 45 Millionen Euro angehoben wurden.

Den verhältnismäßig größten Sprung machte allerdings Bara Sapoko Ndiaye. Sein Marktwert wurde von vier Millionen Euro auf acht Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von bemerkenswerten 100 Prozent entspricht!

Musiala fällt im internen Bayern-Ranking zurück

Doch auch bei den Bayern gibt es nach dem Saisonstart prominente Marktwert-Verlierer. Betroffen ist insbesondere Jamal Musiala, der in der Vorbereitung mit neurologischen Problemen zu kämpfen hatte. Der deutsche Nationalspieler muss einen Verlust von 20 Millionen Euro hinnehmen.

Sein neuer Wert liegt nun bei 80 Millionen Euro, damit ist der 23-Jährige nur noch der drittwertvollste Spieler des FC Bayern. Neben Olise rangiert im internen FCB-Ranking nun auch Aleksandar Pavlović vor Musiala, dessen Wert von 90 Millionen Euro unberührt blieb. Auch der Wert von Dauerreservist Sacha Boey wurde von zehn Millionen Euro auf sieben Millionen Euro herunter korrigiert.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 15 Millionen Euro Sacha Boey 7 Millionen Euro Dayot Upamecano 75 Millionen Euro Jonathan Tah 28 Millionen Euro Min-jae Kim 20 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Nathaniel Brown 50 Millionen Euro Alphonso Davies 45 Millionen Euro Josip Stanisic 40 Millionen Euro Joshua Kimmich 35 Millionen Euro Aleksandar Pavlović 90 Millionen Euro Bara Ndiaye 8 Millionen Euro Tom Bischof 45 Millionen Euro Konrad Laimer 32 Millionen Euro Jamal Musiala 80 Millionen Euro Lennart Karl 60 Millionen Euro Michael Olise 180 Millionen Euro Serge Gnabry 18 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Ismael Saibari 55 Millionen Euro Harry Kane 60 Millionen Euro

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