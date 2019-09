Schon beim Sieg gegen Albanien traf der Bayern-Spieler doppelt. Am Dienstag leitete Coman mit seinem Treffer zum 1:0 in der 18. Minute den Sieg für die Équipe Tricolore ein. "In den vergangenen beiden Spielen hat er seine ganze Klasse gezeigt", schwärmte Mitspieler Moussa Sissoko, der bei Tottenham Hotspur, Bayerns Gruppengegner in der Champions League, kickt.