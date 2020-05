Das Training findet hauptsächlich am FC Bayern Campus an der Ingolstädter Straße statt, so wie am Montag. Am Sonntag hatte das Team noch in der Allianz Arena trainiert. Die Spieler sollen einen Eindruck davon bekommen, wie sich Geisterspiele anfühlen. Seit Freitag ist bereits wieder "normales" Mannschaftstraining möglich. Zuvor war wegen der Corona-Krise vier Wochen lang in Kleingruppen trainiert worden. Nun sind auch Zweikämpfe und taktische Übungen Teil des Programms. Das kommt natürlich gut an bei den Stars.

"Wahnsinn, es war wirklich sehr, sehr schön, wieder auf dem Platz zu stehen als Gesamteinheit mit der ganzen Mannschaft", sagte David Alaba auf der Bayern-Homepage: "Man hat einfach gemerkt, wie sich wirklich alle auf diesen Moment gefreut haben. Das hat man im Training gleich gespürt, alle waren sehr hungrig." Außerdem spüre man, "dass sich alle freuen auf das erste Spiel".

Süle muss an der Säbener behandelt werden

Zumindest alle fitten Profis. Ein Trio wird den Münchnern hingegen noch länger fehlen. Corentin Tolisso (25) kann laut "kicker" wohl gar nicht mehr spielen in dieser Saison. Der Franzose, um den es Wechselgerüchte gibt, hatte sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen müssen. Seine Situation verbessert sich nicht entscheidend. Bei Philippe Coutinho (27/Operation am rechten Sprunggelenk) gibt es zumindest noch eine kleine Hoffnung. "Vielleicht ist er in den letzten Saisonspielen noch dabei", sagte Flick.

Auch Niklas Süle (24/Reha nach Kreuzbandriss) hatte noch auf Einsätze in dieser Saison gehofft. Nach zwischenzeitlichem Fortschritt setzt der Verteidiger aber nun schon seit mehreren Wochen mit dem Teamtraining aus. Wie die AZ erfuhr, kann Süle nur an der Säbener Straße behandelt werden und ein individuelles Programm absolvieren.