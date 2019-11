Wie gegen Dortmund. Alaba agierte im Abwehrzentrum an der Seite von Javi Martínez (31) sehr konzentriert, im Spielaufbau brillierte er. "In der Innenverteidigung ist er für mich einer der besten Spieler auf der ganzen Welt", schwärmte Joshua Kimmich (24): "Seine Körpersprache ist wahnsinnig positiv, wie er in die Zweikämpfe geht, er hat ein super Aufbauspiel." Auf diese Qualitäten wird Coach Flick in Abwesenheit der verletzten Niklas Süle (24) und Lucas Hernández (23) weiter vertrauen – ebenso auf Linksverteidiger Davies.