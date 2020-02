München - Immer mehr, immer intensiver. Für Lucas Hernández war die öffentliche Trainingseinheit der Bayern am Montagvormittag an der Säbener Straße ein weiterer Belastungstest. Erst die 45 Minuten, die zweite Halbzeit beim 4:1 in Köln, tags darauf ein knackiges Training mit den Reservisten. Steigerungsläufe standen an für Philippe Coutinho, nicht mal eingewechselt in Köln, und die anderen. Hernández ging ein wenig früher in die Kabine.