In der großen Koalition in Berlin will Söder mit SPD die Chance nutzen, "das letzte Jahr hinter uns zu lassen". So gelte es, "die Akzeptanz der großen Koalition in der Bevölkerung zu verbessern und mit Ergebnissen zu überzeugen". Im Herbst stehe zudem die Revision des Koalitionsvertrags an, um über die Zukunft des Bündnisses zu entscheiden. Einen Bruch will er nicht, sondern die "Dinge voran bringen".