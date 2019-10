Gibt Kovac Müller und Martinez eine Chance?

Müller und Martínez eine Perspektive aufzeigen: Das 1:2 gegen Hoffenheim rückte am vergangenen Spieltag schnell in den Hintergrund, weil es mit Thomas Müller und Javi Martínez zwei extrem unzufriedene Bayern-Stars gab. Kovacs Satz über Müller ("Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen") wurde von Karl-Heinz Rummenigge via "Welt am Sonntag" deutlich zurückgewiesen. "Seine Aussage war nicht glücklich", erklärte Bayerns Vorstandsboss. Ein öffentlicher Rüffel für Kovac.