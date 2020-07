Noch auf dem Rasen hallten nach der Pokalübergabe spitze "Jaaaaaa!"-Schreie durch das fast komplett leere Olympiastadion, in der lediglich die beiden 125-köpfigen Delegationen der Klubs etwas für Stimmung gesorgt hatten. Besonders gefeiert von den Kollegen wurde Niklas Süle, der nach seinem Kreuzbandriss im Oktober und langwieriger Reha erstmals wieder im Kader stand (allerdings ohne Einsatz). Vor der Ostkurve machten die Spieler die Welle als wären die Fans leibhaftig zugegen und nicht nur die herbeigeschafften 900 Fanklub-Banner.

Müller hadert mit Pokalfeier vor leeren Rängen

"Um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen ein trauriger Moment", meinte Müller am ARD-Mikrofon trotz der bajuwarischen Feierstimmung. "Wenn in einem Pokalfinale in so einem herrlichen Stadion die Fans fehlen da hatte ich bei der Siegerehrung schon eine nachdenkliche Minute, das tut auch ein bisschen weh." Corona macht eben alles anders.

Nach dem Double ist vor dem Triple: "Wir haben noch den dritten Pokal, haben große Ziele", sagte Rummenigge vor dem Champions-League-Finalturnier, das im August in Lissabon ausgetragen wird. Sein Rat an die Mannschaft: "Macht es unaufgeregt. Alle, die 2013 schon dabei waren, wissen, dass es ein langer und schwieriger Weg ist. Aber wenn ich euch in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet habe, ist es ein Weg, der möglich ist."

