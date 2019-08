Das zweite Szenario sieht derweil eine einjährige Leihe mit anschließender, verpflichtender Kaufoption vor. In diesem Falle würde Barcelona demnach auf eine Leihgebühr verzichten, die Bayern müssten also lediglich das Gehalt in Höhe von kolportierten elf Millionen Euro übernehmen. Damit würde Coutinho direkt zu einem der Topverdiener bei Bayern aufsteigen.