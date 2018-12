Wunschkandidat: Bierhoff statt Kahn?

Wie die "Sport Bild" (Mittwochsausgabe) berichtet, soll es im Frühjahr 2019 ein weiteres Gespräch geben, in der es um die Boss-Nachfolge gehen soll. Danach möchte sich Hoeneß mit Kahn austauschen. Ein Szenario: Kahn könnte bereits im Januar 2021 an der Säbener Straße einsteigen und dann Ende des Jahres den Posten von Rummenigge übernehmen. Inzwischen ist auch der Aufsichtsrat eingeweiht, was die Kahn-Idee betrifft. (Lesen Sie auch: Ex-VW-Chef Winterkorn verlässt Aufsichtsrat)