Schon bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag hatte Trainer Niko Kovac angedeutet, dass er im Vergleich zum 5:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche nur wenig ändern wird. "Wenn alle gesund und wohlauf sind, dann sieht es ganz gut aus, dass wir vielleicht mit der gleichen Mannschaft anfangen", meinte der Kroate. Den einzigen Wechsel nimmt der Kroate in der Defensive vor: Niklas Süle rückt auf die Bank, die aus dem DFB-Team ausgebooteten Jérôme Boateng und Mats Hummels bilden das Innenverteidiger-Duo.