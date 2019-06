ManUnited: Wird James Teil des Pogba-Deals?

Doch nicht nur in Italien gibt es offenbar potentielle Abnehmer, auch in der Premier League weiß man um die Qualität des Kolumbianers. Laut "The Times" möchte sich Real Madrid dies nun zunutze machen. Demzufolge bieten die Königlichen Manchester United neben James auch noch Torhüter Keylor Navas und Angreifer Gareth Bale, um im Gegenzug Paul Pogba nach Madrid zu lotsen.