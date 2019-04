"Seit der WM wird sowieso nur noch auf Negatives geschaut. Wir sind alle 30 und spielen deutlich besser, als wir gemacht werden", monierte Hummels nach dem 5:0-Sieg gegen Borussia Dortmund, bei dem er herausragend gespielt hatte. Die Diskussion um sein Alter stört Hummels immens, er traut sich noch drei, vier Jahre auf Topniveau zu. Am liebsten bei Bayern, seinem Jugendverein.

Kaderverjüngung: Darf Hummels trotzdem bleiben?

Ob das auch die Bosse so sehen? Rummenigge und Hoeneß treiben die Verjüngung des Kaders voran, auf beide, also Hummels und Boateng, werden sie in der neuen Saison aber kaum verzichten. "Ich glaube, dass Mats bei Bayern München bleiben wird", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der in engem Kontakt zu Rummenigge steht. Vorteil Hummels.

Gegen Dortmund gelang dem Verteidiger sein erstes Saisontor, das sorgte für Erleichterung. "Ich dachte schon, dass mir vielleicht eine Bundesliga-Saison ohne Tor durchrutscht, das ist zum Glück nicht passiert", sagte Hummels. Jetzt will er Meister werden: "Es ist ein klitzekleiner Vorsprung, den wir mit allen Mitteln verteidigen wollen." Für Hummels soll es nicht der letzte Titel im Bayern-Dress bleiben.

