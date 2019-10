Doch einige von diesen Spielern, speziell die Offensivreihe um Serge Gnabry (24), Philippe Coutinho (27) und Kingsley Coman (23), wirkte gegen Hoffenheim müde. Müller könnte immerhin nach der Länderspielpause in Augsburg (19. Oktober) mal wieder zur Startelf gehören. Rivale Coutinho befindet sich zuvor mit Brasilien auf Länderspieltour in Asien.

Müller und Martínez sind frustriert

Auf Dauer droht Coach Kovac aber ein Problem, wenn er keinen Weg findet, den frustrierten Helden Müller und Martínez eine Perspektive aufzuzeigen. Der Spanier verließ die Arena mit seiner Tochter an der Hand, auf AZ-Nachfrage, ob alles okay sei, antwortete er: "Ja." Der Grund für seine traurige Miene sollen ausschließlich sportliche Gründe gewesen sein. "Es ist nicht so, dass ich irgendwas anderes wüsste", sagte Salihamidzic. "Wir haben sicher viele Spiele, in denen Javi auch seine Chance bekommen wird." Am späten Samstagabend wurde Martínez (getarnt mit Hut) übrigens in Käfers Wiesn-Schänke gesichtet, er feierte mit Spezln.

Im Fall Müller wollte Kovac nach der Hoffenheim-Partie beschwichtigen. "Das habe ich so gesagt, und Sie müssen da jetzt nicht etwas draus zaubern", erklärte er: "Für ihn gilt das Gleiche wie für jeden anderen auch: Wenn einer nicht spielt und wir ihn brauchen, kommt er. Und der Thomas hat heute Schwung reingebracht." Das klang nett, doch da war Kovacs Sprengkraft-Satz mit der "Not am Mann" schon in der Welt. Genauso wie die Bilder von Martínez, die man so nur selten sieht.

