Rohr: "Neymar und Mbappé muss man schon bei der Ballannahme stören"

Wie kann die Bayern-Defensive die schnellen Stürmer Neymar, Angel di Maria und Kylian Mbappé stoppen?

Das sind große Namen in der Offensive. Neymar und Mbappé muss man schon bei der Ballkontrolle stören, damit sie sich nicht drehen können. Man muss immer nah dran sein an ihnen, am besten mit mehreren Spielern. Insgesamt wäre es für Bayern gut, mit der Abwehr nicht mehr ganz so hoch zu stehen wie zuletzt. Aber das hat Flick bestimmt auch erkannt.