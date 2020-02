FC Bayern: Die Gründe für den Leistungsabfall

Faulheit? Schlendrian? Nachlässig im sicheren Gefühl des Sieges? Oder cleveres Runterschalten mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Meisterschaft, in Pokal und Champions League? Fehlende Konzentration, nachlassende Körperspannung angesichts der hohen Führung – für Müller "menschlich". Sein Vorwurf an die eigene Mannschaft: "Wir machen es uns zu gemütlich, weil wir uns einfach zu sicher fühlen." In der Champions League dürfe man sich das "absolut nicht erlauben".

Ein weiterer Punkt: Wenn Schlüsselspieler wie Joshua Kimmich (ab der 59. Minute) ausgewechselt werden und leistungsmäßig nicht annähernd (durch Corentin Tolisso) ersetzt werden können, bröckelt das Gebilde. Doch Herausforderungen wie Gegner Chelsea dürften den Bayern die Schludrigkeit austreiben. "Das Gute ist, dass wir es in der eigenen Hand haben", erklärte Müller hoffnungsvoll, "wir müssen eben an die hundert Prozent herankommen und diese Gemütlichkeit ablegen und mit dieser Mentalität ins Spiel gehen. Wenn wir dazu in der Lage sind, sehe ich uns auf einem guten Weg. Die Kehrseite der Medaille wollen wir nicht mehr allzu oft sehen."

Weil die Top vier der Tabelle allesamt gewannen, sieht Müller einen "schönen Vierkampf an der Spitze, es bleibt spannend". Man wolle jedoch "irgendwann in den nächsten Wochen – wenn es so läuft, wie wir es uns vorstellen – den Vorsprung ausbauen". Dafür muss Bayern künftig seine bessere Hälfte zeigen – in beiden Spielhälften.

