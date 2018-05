Ohne Zweifel war Vogt der Mann der Saison bei den Kraichgauern: Der 26-jährige absolvierte 40 Pflichtspiele, davon 31 in der Bundesliga über die vollen 90 Minunten. Beinahe in jeder Partie stand er auch als Kapitän auf dem Platz. Ballaktionen, angekommene Pässe, Ballgewinne – Vogt zeigt fast in allen Kategorien Bestwerte auf. Wenig verwunderlich, dass der Innenverteidiger durch seine Saisonleistung etliche Interessenten auf den Plan gerufen hat.