Beim 4:0 in Hannover traten die Bayern mit ihrer jüngsten Startelf der Saison an (26,7 Jahre) – und die wird Trainer Niko Kovac am Mittwoch (20.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) wohl nicht auseinanderreißen. Ergo: Keine Rotation rückwärts. Mats Hummels, Thiago und Kingsley Coman werden drinbleiben, Jérôme Boateng, Rafinha und Franck Ribéry draußen.