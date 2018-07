Nach Pleite gegen PSG: Ancelotti muss gehen!

Beide Mannschaften trafen in der vergangenen Saison in der Champions League aufeinander: Paris konnte das Hinspiel mit 3:0 gewinnen – wenig später musste Carlo Ancelotti seine Sachen packen, Triple-Held Jupp Heynckes übernahm für ihn bis zum Ende der Saison und brachte die Mannschaft wieder in die Spur. Im Rückspiel gelang den Münchnern dann die Revanche – in der Allianz Arena gab es einen 3:1-Erfolg.

Zwei Tage nach dem Spiel geht es für die Bayern dann auf USA-Reise – dort testen die Münchner gegen Juventus Turin (25. Juli) und Manchester City (28. Juli). Am 30. Juli kommt der deutsche Rekordmeister wieder in München an. Wirklich ernst wird es für die Kovac-Truppe dann am 12. August, wenn im Supercup die Revanche gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt erfolgen soll.

